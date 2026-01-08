Il governo Meloni non dice ancora dove prenderà i soldi per aumentare le spese militari

Il governo Meloni non ha ancora comunicato le fonti di finanziamento per l’aumento delle spese militari. Il ministro dell’Economia Giorgetti ha riferito che i dettagli saranno chiariti a marzo, dopo una verifica dei conti pubblici, e che eventuali modifiche richiederanno l’approvazione del Parlamento e l’adozione di procedure contabili europee. Restano quindi da attendere indicazioni ufficiali sullo stanziamento di risorse in questo settore.

Mercosur, Meloni da Parigi ufficializza la svolta e dice sì: “L’Ue dà più risorse all’agricoltura” - La premier all’arrivo a Parigi alla riunione dei volenterosi conferma la “soddisfazione” per le modifiche al trattato e la decisione di dare il via libera ... repubblica.it

Cosa dice Meloni dell'attacco Usa al Venezuela - Palazzo Chigi ha diramato una nota in cui chiarisce la posizione dell'Italia rispetto a quanto accaduto nello Stato sudamericano ... today.it

Le famiglie italiane stanno meglio da quando c’è il Governo Meloni. Qualcuno a sinistra ha sbagliato analisi. Di nuovo. x.com

La propaganda della sinistra sta a zero. Con il Governo Meloni, aumenta il reddito delle famiglie e diminuisce la pressione fiscale. L’Italia si sta risollevando dopo anni di fallimenti e promesse mancate da parte di chi oggi critica e fa il tifo contro la Nazione. - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.