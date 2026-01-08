Il governo Meloni non dice ancora dove prenderà i soldi per aumentare le spese militari

Il governo Meloni non ha ancora comunicato le fonti di finanziamento per l’aumento delle spese militari. Il ministro dell’Economia Giorgetti ha riferito che i dettagli saranno chiariti a marzo, dopo una verifica dei conti pubblici, e che eventuali modifiche richiederanno l’approvazione del Parlamento e l’adozione di procedure contabili europee. Restano quindi da attendere indicazioni ufficiali sullo stanziamento di risorse in questo settore.

Il ministro dell'Economia Giorgetti, interpellato in Senato sull'aumento delle spese militari, ha dato indicazioni vaghe: bisogna aspettare marzo per capire come sono messi i conti pubblici, e nel caso si passerà dal Parlamento per dare il via libera a una procedura contabile europea. Ma da dove verranno i soldi ancora non si sa.

