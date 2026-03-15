Durante l’ultima serata di Sanremo, Patty Pravo ha compiuto un gesto che ha sorpreso il pubblico presente e chi seguiva l’evento in tv. Il video dell’episodio ha rapidamente fatto il giro dei social, suscitando reazioni di sorpresa e curiosità tra gli spettatori. Il festival, ormai concluso da settimane, rimane al centro dell’attenzione grazie anche a questi momenti imprevisti.

Il sipario su Sanremo si è chiuso da settimane, ma l’eco del festival continua a farsi sentire tra ricordi, aneddoti e momenti diventati subito virali. Ed è proprio durante uno degli appuntamenti celebrativi dedicati alla kermesse che è andata in scena una scena inattesa, capace di trasformare per qualche minuto il palco in un piccolo teatro dell’imprevisto. Sanremo Top, cosa è successo ieri. Tra interviste, esibizioni e racconti dietro le quinte, la serata condotta da Carlo Conti ha riportato sotto i riflettori molti protagonisti dell’ultima edizione. Ma quando è arrivato il momento di Patty Pravo, la diva della musica italiana ha regalato al pubblico un momento tanto spontaneo quanto divertente. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Oddio si è visto?”. Patty Pravo, il gesto shock a Sanremo Top: tutti di stucco (VIDEO)

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