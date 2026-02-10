Milano celebra 120 anni di infrastrutture italiane | Webuild racconta storia sfide e futuro del settore
Milano festeggia i 120 anni di infrastrutture italiane con una mostra che ripercorre la storia, le sfide e i progetti futuri del settore. Webuild, protagonista della giornata, ha raccontato come il settore sia cambiato nel tempo e quali sono le prossime sfide da affrontare. La città si prepara a investire ancora di più nel miglioramento delle reti e delle opere pubbliche, puntando su innovazione e sostenibilità.
Webuild e il Futuro delle Infrastrutture: Un Secolo e Due di Sfide e Rinascita, tra Storia e Prospettive Future. La mostra “Evolutio” di Webuild, inaugurata oggi a Milano, rappresenta un’occasione unica per ripercorrere un secolo e due decenni di storia delle infrastrutture italiane. L’evento non si limita a una semplice esposizione di progetti realizzati, ma si configura come una riflessione sul ruolo cruciale del settore costruzioni nello sviluppo del Paese e sulle sfide che attendono il futuro. L’arrivo della mostra a Milano segna un momento significativo per la città, che si conferma un polo attrattivo per iniziative volte a valorizzare l’innovazione e la sostenibilità nel campo delle infrastrutture.🔗 Leggi su Ameve.eu
WeBuild: Salini, 'costruire futuro significa investire su infrastrutture'
Salini, il presidente di WeBuild, ribadisce l’impegno dell’azienda nel costruire il futuro del paese.
Webuild inaugura Evolutio a Milano: la mostra sulle infrastrutture che hanno cambiato l’Italia
Milano si prepara ad accogliere Evolutio, la mostra che ripercorre le infrastrutture che hanno trasformato il Paese.
