Il ‘frutto’ avvelenato di ?ahika
Una dark lady nota per la sua pericolosità si trova al centro di un episodio che ha coinvolto una vittima e una serie di minacce. La donna, considerata una figura minacciosa, è stata collegata a un episodio in cui sono stati segnalati comportamenti aggressivi e intimidatori. La situazione ha attirato l’attenzione di chi segue da vicino questa figura e gli sviluppi delle indagini.
© US Mediaset Mai mettere all’angolo una pericolosa dark lady, se non si vuole rischiare di finire nella sua lunga lista di omicidi. Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, quattro personaggi finiranno nel mirino di?ahika Ekinci (Nesrin Cavadzade), la sorella di Kaya (Baris K?l?ç) disposta a tutto pur di raggiungere i suoi obiettivi. E così, oltre a quello proibito del titolo, alcuni volti storici della dizi assaggeranno anche un ‘frutto’ avvelenato e dovranno farsi un giretto in ospedale. Ecco tutto quello che accadrà, tra qualche giorno, nella soap di Canale 5. Non proseguite con la lettura se non volete spoiler. Il ‘frutto’ avvelenato di?ahika Davide Maggio. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
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