Il ‘frutto’ avvelenato di ?ahika

Una dark lady nota per la sua pericolosità si trova al centro di un episodio che ha coinvolto una vittima e una serie di minacce. La donna, considerata una figura minacciosa, è stata collegata a un episodio in cui sono stati segnalati comportamenti aggressivi e intimidatori. La situazione ha attirato l’attenzione di chi segue da vicino questa figura e gli sviluppi delle indagini.