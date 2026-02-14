Danneggiato il quadro elettrico dell' area artigianale il sindaco | Frutto del clima avvelenato vogliono fermarci

Un incendio doloso ha danneggiato il quadro elettrico dell’area artigianale di Canicattì, causando l’interruzione dell’illuminazione pubblica e dei servizi igienici. Il sindaco attribuisce l’attacco a un clima di tensione crescente nella zona, che secondo lui spinge alcuni a voler bloccare le attività locali. In particolare, si sospetta che le fiamme siano state appiccate da gruppi che manifestano disappunto per i recenti interventi urbanistici.

Vincenzo Corbo: "È un messaggio preciso, indirizzato a questa amministrazione, ma non ci lasciamo intimidire. I danni verranno ripristinati nel più breve tempo possibile" Distrutto il quadro elettrico che alimenta l'illuminazione pubblica e i servizi igienici dell'area artigianale di Canicattì. “Non un raid vandalico casuale” per il sindaco Vincenzo Corbo che punta l'indice sul “clima avvelenato, fatto di minacce e segnali ostili che qualcuno - spiega - sta coltivando con l'evidente intenzione di fermarci e condizionarci”. Nell'area artigianale, sede provvisoria del mercatino settimanale e tanto frequentata dai canicattinesi, sono intervenuti, per la constatazione, i carabinieri e gli agenti della polizia municipale.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

