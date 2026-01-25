Dopo aver concluso la sua esperienza come coach a “The Voice Kids” e “The Voice Senior” su Rai 1, Nek si prepara a tornare in tour. Da marzo in Italia con “Nek Hits – Live 2025” e da aprile in Europa, l’artista riproporrà dal vivo i brani più rappresentativi di oltre trent’anni di carriera. Un percorso musicale che conferma il suo impegno e la sua continuità nel panorama musicale internazionale.

Terminati gli impegni televisivi come coach prima con “ The Voice Senior” e ora con “The Voice Kids” su Rai 1 condotto da Antonella Clerici, Nek si prepara per tornare in tour da marzo in Italia con “ Nek Hits – Live 2025? e poi ad aprile in Europa, portando dal vivo i brani più amati di oltre trent’anni di carriera. Sul palco una formazione Trio con Nek, che suonerà anche il basso, accompagnato da Emiliano Fantuzzi alla chitarra e alle tastiere e Luciano Galloni alla batteria. In scaletta con mancheranno “Laura non c’è”, “Fatti avanti amore”, “Lascia che io sia”, “Almeno stavolta”, “Se io non avessi te”, “Unici”, “Sei grande”, “Se una regola c’è”, la cover di “Se telefonando”, eseguita per la prima volta sul palco del Festival di Sanremo nel 2015, e ancora “Sei solo tu”, “Uno di questi giorni”, “Ci sei tu” e “E da qui”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “The Voice Kids è emozione pura. Pronto a girare Italia e Europa con le mie hits. Le critiche alle cover frutto del clima avvelenato sui social. Condurre Sanremo? Perché no!”: così Nek

Leggi anche: The Voice Kids, riassunto puntata 24 gennaio 2026: Loredana Bertè usa il super pass, Nek geloso della figlia e le squadre

Montanelli idolo sui social per le critiche alle togheMontanelli, noto per le sue opinioni critiche, è diventato un punto di riferimento sui social media per le sue osservazioni sulle toghe.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: The Voice Kids; The Voice Kids, stasera 24 gennaio: le anticipazioni terzo appuntamento; The Voice Kids, rabbia tra Loredana Bertè e Arisa: Stai esagerando. Poi tutti in lacrime per Spollon; Anticipazioni The Voice Kids del 24 gennaio, si torna con le Blind Auditions.

The Voice Kids è emozione pura. Pronto a girare Italia e Europa con le mie hits. Le critiche alle cover frutto del clima avvelenato sui social. Condurre Sanremo? Perché no ...Il cantante si prepara al tour in Italia ed Europa con i suoi successi e rivela: Mi piacerebbe condurre il Festival di Sanremo ... ilfattoquotidiano.it

The Voice Kids: Loredana Bertè fa una cattiveria ad Arisa, attaccata a tradimento da Clementino e Rocco HuntNella puntata del 24 gennaio 2026 di The Voice Senior Arisa viene messa in difficoltà da due colleghi, mentre le penitenze sono esilaranti: cosa è successo ... libero.it

ECCOLO IL NOSTRO FRANCESCO AMBROSI NELLA SUA ESIBIZIONE A "THE VOICE KIDS" SU RAI1 Il fiuggino Francesco Ambrosi sta partecipando al programma /contest" the voice kids condotto da Antonella Clerici @antoclerici. La sua esibizione ha sbal - facebook.com facebook

Stasera secondo appuntamento con le Blind Auditions di The Voice Kids: nuove voci, nuove emozioni e coach pronti a tutto per accaparrarsi i talenti più sorprendenti! Non perdere la puntata di stasera alle 21.30 su #Rai1 e in streaming su RaiPlay #T x.com