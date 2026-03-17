Raffaella Carrà aveva un figlio adottivo di nome Gian Luca Pelloni Bulzoni, nato a Ferrara nel 1964. Dopo aver lavorato come guardia del corpo e confidente dell'artista, Bulzoni è stato anche indicato come erede universale. La sua relazione con Carrà si basava sulla fiducia totale, e lui si occupava di questioni di sicurezza e assistenza.

L’esistenza di un figlio adottivo è emersa da un contenzioso giudiziario con una società spagnola per il musical teatrale Ballo ballo, di cui Bulzoni aveva chiesto l'inibitoria alla «realizzazione, distribuzione, pubblicizzazione e rappresentazione, in qualsiasi forma e tramite qualunque mezzo», per l'assenza del suo consenso. Bulzoni, che oggi dirige la Arcoiris edizioni musicali, aveva effettuato questa richiesta al Tribunale di Roma proprio in qualità di erede di Raffaella Carrà. «Premetteva il ricorrente di essere figlio adottivo e unico erede legittimo della nota artista», si legge nelle carte, e «titolare quindi dei diritti... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Raffaella Carrà, chi è il figlio adottivo segreto ed erede universale Gian Luca Pelloni Bulzoni: «Di lui si fidava ciecamente»

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