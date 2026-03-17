Il ferrarese Gian Luca Pelloni Bulzoni, noto per aver gestito la carriera di Raffaella Carrà, è stato nominato erede universale della stessa. La decisione riguarda anche altri beneficiari, non esclusivamente lui. La notizia è stata resa pubblica di recente, suscitando attenzione tra i follower e gli addetti ai lavori. La Carrà, scomparsa cinque anni fa, continua a essere al centro dell'interesse pubblico.

C arràmba! Che sorpresa. La regina della televisione e della musica italiana torna a sorprendere il pubblico a distanza di cinque anni dalla sua scomparsa. Raffaella Carrà ha custodito un piccolo segreto: secondo quanto svelato dal Corriere della Sera, la cantante avrebbe avuto un figlio adottivo segreto. Oggi riconosciuto come erede universale del suo patrimonio artistico e dei diritti legati alla sua immagine. Ma chi? Gian Luca Pelloni Bulzoni, classe 1964, per lungo tempo collaboratore della Carrà e attualmente alla guida di una casa di edizioni musicali. Raffaella Carrà. Storia di un’artista eterna. guarda le foto Il legame tra Gian Luca Pelloni Bulzoni e Raffaella Carra. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il ferrarese Gian Luca Pelloni Bulzoni, storico manager di Raffaella Carrà, è stato nominato erede universale, ma non unico

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