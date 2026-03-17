Nel fine settimana del 21 e 22 marzo, la delegazione Fai di Lodi apre al pubblico quattro luoghi normalmente chiusi o poco visitati tra Casalpusterlengo e Somaglia. Durante le due giornate, gruppi di studenti fanno da guide, mostrando affreschi dimenticati e raccontando storie sconosciute di questi tesori nascosti. L’iniziativa permette di scoprire pezzi di storia spesso invisibili ai passanti.

Quarantotto ore per spalancare porte solitamente chiuse, per alzare lo sguardo su affreschi dimenticati e per farsi raccontare la storia da giovani studenti: il weekend del 21 e 22 marzo, la delegazione Fai di Lodi accende i riflettori sui “ tesori ” tra Casalpusterlengo e Somaglia. A guidare queste visite saranno gli “ apprendisti ciceroni ”, cioè centinaia di ragazzi provenienti dai licei lodigiani, Artistico Piazza, Gandini, Verri e Maffeo Vegio i quali si sono preparati per mesi per trasformarsi in narratori d’eccezione: toccherà infatti a loro spiegare ai visitatori la storia, l’arte e l’architettura di alcune chiese e monumenti. A Casalpusterlengo, l’itinerario partirà dalla centralissima chiesa dei Santi Bartolomeo e Martino, costruita nel 1. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Fai svela quattro gioielli. Studenti come ciceroni

Articoli correlati

Gli attestati Fai ’Apprendisti. Ciceroni’Si è svolta all’Auditorium San Filippo Neri la cerimonia di consegna degli attestati di “Apprendisti Ciceroni” agli studenti del Liceo Scientifico...

Osimhen svela cos’è successo col Napoli: “Vai di qua, fai questo, fai quello. Non potevo accettarlo”L'ex attaccante dello scudetto oggi è al Galatasaray e affronta la Juventus di Spalletti in Champions.

Aggiornamenti e notizie su Fai svela

Temi più discussi: Il Fermano si svela con il Fai: quattro tesori unici (con accompagnamento musicale) aprono la primavera; Il Fai svela quattro gioielli. Studenti come ciceroni; Visite alla scoperta dell’ex sede delle Bonifiche; Giornate Fai, la provincia di Ancona svela i suoi gioielli: dal porto al centro, viaggio nella storia.

Il Fai svela quattro gioielli. Studenti come ciceroniSabato e domenica visite guidate a Casalpusterlengo e Somaglia. Alla scoperta dei segreti del Castello Cavazzi e di tre chiese. ilgiorno.it

Il Fermano si svela con il Fai: quattro tesori unici (con accompagnamento musicale) aprono la primaveraFERMO Il territorio come racconto di una storia, dalle tante forme, bellezze e particolarità: tornano anche quest’anno, nel Fermano, ... msn.com

In memoria di Giulia Mango: l'artista Rocchina Lepore svela l'identità della "Santarcangiolese" di Levi tra radici e cinema mondiale ALIANELLO VECCHIA (MT) Il prossimo 22 marzo, in occasione delle Giornate FAI di Primavera, Alianello Vecchia ospiterà un - facebook.com facebook

Il 21 e 22 marzo tornano le Giornate FAI di Primavera: 780 luoghi culturali aperti in tutta Italia. Il FAI svela luoghi solitamente inaccessibili o poco conosciuti del patrimonio storico, artistico e naturalistico italiano. artribune.com/turismo/2026/0… x.com