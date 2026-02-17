Osimhen svela cos'è successo col Napoli | Vai di qua fai questo fai quello Non potevo accettarlo
Osimhen racconta cosa è successo con il Napoli: non riusciva a tollerare le continue richieste e le imposizioni dei suoi allenatori. L’attaccante nigeriano, ora in forza al Galatasaray, ha spiegato di aver vissuto momenti difficili, con ordini costanti e poche libertà di scelta. La sua decisione di lasciare il club azzurro deriva proprio da queste tensioni e dal suo desiderio di giocare senza pressioni eccessive. Ora si prepara per la sfida contro la Juventus di Spalletti in Champions, con un’esperienza diversa alle spalle.
L'ex attaccante dello scudetto oggi è al Galatasaray e affronta la Juventus di Spalletti in Champions. Sulla sua esperienza in azzurro e vuota il sacco e spiega perché ha deciso di andare via.🔗 Leggi su Fanpage.it
Osimhen ha rilasciato un'intervista, nella quale è tornato a parlare dell'addio al Napoli. Le dichiarazioni dell'attaccante del Galatasaray Tra le partite di oggi dei playoff di Champions c'è anche Ga
Osimhen, che ipocrisia: perché il suo racconto sull'addio al Napoli fa acqua da tutte le parti Un'intervista riapre vecchie ferite e vecchie versioni. Ma quando i ricordi non combaciano, qualcuno continua a farsi domande Quanto può cambiare una storia quando a raccontarla è solo uno dei protago
