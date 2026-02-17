Osimhen svela cos'è successo col Napoli | Vai di qua fai questo fai quello Non potevo accettarlo

Osimhen racconta cosa è successo con il Napoli: non riusciva a tollerare le continue richieste e le imposizioni dei suoi allenatori. L’attaccante nigeriano, ora in forza al Galatasaray, ha spiegato di aver vissuto momenti difficili, con ordini costanti e poche libertà di scelta. La sua decisione di lasciare il club azzurro deriva proprio da queste tensioni e dal suo desiderio di giocare senza pressioni eccessive. Ora si prepara per la sfida contro la Juventus di Spalletti in Champions, con un’esperienza diversa alle spalle.

