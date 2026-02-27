Rinnovo Provincia di Chieti Sos Utenti | Trasparenza istituzionale e dovere di informare i consiglieri

Sos Utenti aps ha nuovamente richiesto maggiore trasparenza sulla gestione delle informazioni relative alla Costa dei Trabocchi durante il rinnovo della Provincia di Chieti. La richiesta si concentra sull’obbligo di informare i consiglieri e sulla trasparenza istituzionale in questa fase. La questione riguarda la comunicazione tra le autorità e i rappresentanti istituzionali coinvolti nel processo.

Sos Utenti aps torna a sollecitare trasparenza istituzionale sul tema del rinnovo della Provincia di Chieti e sulla gestione delle informazioni relative alla Costa dei Trabocchi. L'associazione, dopo aver inviato il 16 febbraio scorso 104 pec ai sindaci della provincia chiedendo l'estensione.