Garlasco dopo 18 anni | informare è un dovere Ma con rispetto
Garlasco (Pavia), 28 dicembre 2025 – È una domanda che sono in tanti a porre quando si affronta la vicenda di Garlasco, l’ omicidio di Chiara Poggi e l’infinita vicenda processuale che ne è seguita. È questa: perché, dopo tutto questo tempo (era l’agosto del 2007) vi occupate ancora di un caso risolto, con un condannato in via definitiva, Alberto Stasi, che ha praticamente finito di espiare la pena? Perché non trovare consolazione nel ricordo di quella ragazza delicata e riservata? Delitto di Garlasco, il video di Andrea Sempio nel pc di Chiara Poggi: il raid nella scuola chiusa e la partita a calcetto La risposta è semplice. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche: Sempio rompe con il suo avvocato Lovati dopo 18 anni: il colpo di scena (previsto) scuote le indagini su Garlasco
Leggi anche: “Le hanno fatte sparire”. Garlasco, 18 anni dopo la rivelazione shock
Caso Garlasco, ultimo atto dell'incidente probatorio. Alberto Stasi in aula a sorpresa; Conclusa l'udienza dell'incidente probatorio sul caso Garlasco | Il legale dei Poggi: «Stasi colpevole, così si rovina la vita agli innocenti». Legale Sempio: «Accolte nostre obiezioni»; Delitto di Garlasco, Stasi a sorpresa in aula per l'incidente probatorio; Delitto di Garlasco, il mistero dell’impronta trovata dopo 18 anni.
Garlasco, spunta un video inedito di Andrea Sempio sul pc di Chiara Poggi: "Aperto dopo il delitto" - I nuovi dettagli sull'attuale indagato per l'omicidio di Chiara Poggi rivelati dalla youtuber Francesca Bugamelli. tag24.it
ULTIM’ORA Garlasco, ha confessato: “Stasi mi fece…” | Supertestimone dopo 18 anni racconta i fatti: il cerchio si stringe - Nella puntata del 12 dicembre di Storie Italiane, il caso Garlasco è tornato al centro dell’attenzione con una testimonianza che ha nuovamente acceso il dibattito. romait.it
Garlasco, le nuove indagini cambiano lo scenario: cosa è emerso nell’ultima settimana - Nuove perizie, alibi fragili e testimonianze riemerse riportano il caso Poggi al centro delle indagini. panorama.it
Caso Garlasco, spunta un video inedito di Sempio nel pc di Chiara Poggi: "È stato aperto il giorno dopo il delitto" - facebook.com facebook
Il video di #Sempio ragazzino trasferito nel luglio 2007 sul pc di #ChiaraPoggi e aperto il 14 agosto, il giorno dopo l'omicidio di #Garlasco. Un nuovo, clamoroso colpo di scena x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.