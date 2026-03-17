Il capo dell’antiterrorismo negli Stati Uniti ha annunciato la sua decisione di lasciare il suo incarico in segno di protesta contro la decisione dell’amministrazione di avviare una guerra, affermando che l’Iran non rappresentava un pericolo imminente. Questa è la prima defezione ufficiale tra i membri della squadra di Trump in seguito alla scelta di intraprendere azioni militari.

La prima defezione dell’amministrazione Usa di Donald Trump dopo la scelta di scatenare la guerra contro l’Iran è arrivata, ed è di peso: si tratta di Joe Kent, nominato National Counterterrorism Center, agenzia dell’Ufficio del Direttore dell’Intelligence Nazionale (Odni) guidato da Tulsi Gabbar che unisce specialisti interforze di vari apparati federali (Cia, Fbi, Dipartimento di Stato, Homeland Security) per coordinare gli sforzi antiterrorismo del Paese. Joe Kent, 46 anni, ex ufficiale della Cia, ha in precedente servito anche nell’esercito nella guerra in Iraq. La sua prima moglie, Shannon Smith, ufficiale della crittografia militare, è morta nel 2019 in un attentato dell’Isis a Manbij, nel governatorato di Aleppo in Siria. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - “L’Iran non poneva alcun pericolo imminente”: Usa, il capo dell’antiterrorismo lascia in protesta per la guerra

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