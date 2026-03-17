Il curioso caso del Bodo Glimt rivelazione della Champions che in Norvegia ha perso il campionato

Da fanpage.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Bodo Glimt, squadra norvegese, ha ottenuto la qualificazione ai quarti di finale della Champions League, vincendo per 3-0 il primo match degli ottavi contro lo Sporting di Lisbona. Nonostante abbia perso il campionato in Norvegia, la squadra si è affermata come una delle sorprese più sorprendenti della competizione europea, diventando un avversario temibile per i prossimi incontri.

Il Bodo Glimt adesso si affaccia sui quarti (ha vinto per 3-0 il primo round degli ottavi con lo Sporting di Lisbona) e rappresenta lo spauracchio per chiunque se lo ritroverà di fronte. Eppure è arrivato secondo alle spalle del Viking nell'ultima stagione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Leggi anche: Bodo/Glimt per 3 mesi lontano dalla Norvegia: così ha battuto City, Inter e Sporting in Champions

Il Bodo/Glimt fa piccolo il Manchester City: lezione Champions in Norvegia per GuardiolaImpresa in Champions League da parte del BodoGlimt che umilia il Manchester City con un perentorio 3-1.

Una raccolta di contenuti su Bodo Glimt

Temi più discussi: Il Bodo Glimt non inizierà il campionato norvegese per via del suo percorso in Champions League, e ora il calendario rischia di andare davvero nel caos; Il Bodø/Glimt vola in Champions: la pazza scommessa del tifoso – VIDEO; Sporting Lisbona-Bodo/Glimt: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv e streaming; Quote passaggio turno Champions, le scommesse sulla qualificazione ai quarti di finale.

bodo glimt il curioso caso delPronostico Sporting-Bodo/Glimt: finito il tempo delle sorpreseSporting-Bodo/Glimt è una partita degli ottavi di finale di Champions League: dove vederla in tv, probabili formazioni e pronostico ... ilveggente.it

La Juventus batte il Bodo Glimt, Del Piero: Vittoria per il morale e con tanti 'ma'...Nel VIDEO Alessandro Del Piero commenta la sofferta vittoria della Juventus di Luciano Spalletti in casa del Bodo Glimt: bianconeri sotto 1-0 e in grado di rimontare nella ripresa trascinati da Kenan ... sport.sky.it

Digita per trovare news e video correlati.