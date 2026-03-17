Il curioso caso del Bodo Glimt rivelazione della Champions che in Norvegia ha perso il campionato

Il Bodo Glimt, squadra norvegese, ha ottenuto la qualificazione ai quarti di finale della Champions League, vincendo per 3-0 il primo match degli ottavi contro lo Sporting di Lisbona. Nonostante abbia perso il campionato in Norvegia, la squadra si è affermata come una delle sorprese più sorprendenti della competizione europea, diventando un avversario temibile per i prossimi incontri.

Il Bodo Glimt adesso si affaccia sui quarti (ha vinto per 3-0 il primo round degli ottavi con lo Sporting di Lisbona) e rappresenta lo spauracchio per chiunque se lo ritroverà di fronte. Eppure è arrivato secondo alle spalle del Viking nell'ultima stagione. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Bodo/Glimt per 3 mesi lontano dalla Norvegia: così ha battuto City, Inter e Sporting in Champions Il Bodo/Glimt fa piccolo il Manchester City: lezione Champions in Norvegia per GuardiolaImpresa in Champions League da parte del BodoGlimt che umilia il Manchester City con un perentorio 3-1. Una raccolta di contenuti su Bodo Glimt Temi più discussi: Il Bodo Glimt non inizierà il campionato norvegese per via del suo percorso in Champions League, e ora il calendario rischia di andare davvero nel caos; Il Bodø/Glimt vola in Champions: la pazza scommessa del tifoso – VIDEO; Sporting Lisbona-Bodo/Glimt: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv e streaming; Quote passaggio turno Champions, le scommesse sulla qualificazione ai quarti di finale. Pronostico Sporting-Bodo/Glimt: finito il tempo delle sorpreseSporting-Bodo/Glimt è una partita degli ottavi di finale di Champions League: dove vederla in tv, probabili formazioni e pronostico ... ilveggente.it La Juventus batte il Bodo Glimt, Del Piero: Vittoria per il morale e con tanti 'ma'...Nel VIDEO Alessandro Del Piero commenta la sofferta vittoria della Juventus di Luciano Spalletti in casa del Bodo Glimt: bianconeri sotto 1-0 e in grado di rimontare nella ripresa trascinati da Kenan ... sport.sky.it 90 minuti per lo Sporting per provare a ribaltare il risultato dell’andata ed entrare tra le migliori 8 d’Europa La partita di Champions League Sporting Lisbona - Bodo/Glimt, vi aspetta questa sera alle 21:30 su Cielo - facebook.com facebook #Bisseck: “Tanti rimpianti in #Champions. Il Bodo/Glimt sta facendo bene ma non può essere una scusa” x.com