Bodo Glimt per 3 mesi lontano dalla Norvegia | così ha battuto City Inter e Sporting in Champions

Il BodoGlimt ha trascorso tre mesi fuori dalla Norvegia per partecipare alla Champions League, durante i quali ha affrontato e battuto squadre come City, Inter e Sporting. Con la conclusione del campionato norvegese a dicembre, la squadra ha modificato il proprio calendario per competere nella più prestigiosa competizione europea per club. La squadra si è così preparata per affrontare le sfide continentali in un periodo di intenso impegno.