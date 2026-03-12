Bodo Glimt per 3 mesi lontano dalla Norvegia | così ha battuto City Inter e Sporting in Champions
Il BodoGlimt ha trascorso tre mesi fuori dalla Norvegia per partecipare alla Champions League, durante i quali ha affrontato e battuto squadre come City, Inter e Sporting. Con la conclusione del campionato norvegese a dicembre, la squadra ha modificato il proprio calendario per competere nella più prestigiosa competizione europea per club. La squadra si è così preparata per affrontare le sfide continentali in un periodo di intenso impegno.
Il BodoGlimt è l'autentica rivelazione di questa Champions League. Con la fine del campionato norvegese a dicembre, ha dovuto completamente stravolgere il proprio programma per giocare la più importante competizione europea per club.
