Il Bodo Glimt fa piccolo il Manchester City | lezione Champions in Norvegia per Guardiola

Il BodoGlimt sorprende il Manchester City con una vittoria di misura per 3-1 nella fase a gironi della Champions League. La squadra norvegese dimostra solidità e determinazione, offrendo una prestazione significativa contro una delle favorite del torneo. Questo risultato sottolinea come, nel calcio internazionale, ogni gara può riservare sorprese e richiede attenzione e rispetto per ogni avversario.

Impresa in Champions League da parte del BodoGlimt che umilia il Manchester City con un perentorio 3-1. Prestazione sontuosa di Hogh (doppietta in 2 minuti) e Hauge. L'intera rosa del piccolo club norvegese vale un ventesimo di quella inglese.

