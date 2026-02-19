Beverly Hills 90210 per la prima volta in streaming in Italia | ecco quando e dove

Per un accordo sui diritti di trasmissione, Beverly Hills 90210 arriva per la prima volta in streaming in Italia. La serie, simbolo degli anni '90, era rimasta bloccata per anni a causa di un contenzioso legale. Ora, grazie a una piattaforma digitale, le dieci stagioni saranno disponibili on demand. I fan italiani potranno così rivivere le avventure di Brenda, Dylan e gli altri protagonisti senza dover ricorrere ai DVD. La data di uscita è stata annunciata e la piattaforma ha già aperto le iscrizioni.

Dopo un contenzioso sui diritti di sfruttamento che ne ha bloccato la messa in onda per anni, la serie generazionale degli anni '90 approderà finalmente in streaming Per i fan italiani è finalmente finita l'attesa: le dieci stagioni di Beverly Hills, 90210 arrivano per la prima volta in streaming e on demand. Un debutto storico per una delle serie cult degli anni '90 che, incredibilmente, nel nostro Paese non era mai approdata su alcuna piattaforma digitale. Quando e dove vedere i 293 episodi della serie in Italia In Italia sarà possibile vedere tutti i 293 episodi di Beverly Hills, 90210 a partire dal 3 aprile 2026.