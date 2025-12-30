Approvata in consiglio comunale la prima variante specifica al Piano regolatore generale

Il consiglio comunale di Chieti ha approvato la prima variante specifica al Piano regolatore generale, includendo un piano di recupero del centro storico e modifiche alla zonizzazione di due immobili della Asl sul colle. Questa delibera rappresenta un passo importante per l’aggiornamento urbanistico e la riqualificazione del territorio cittadino. L’approvazione ufficiale apre nuove opportunità per interventi di recupero e sviluppo urbanistico nel rispetto delle normative vigenti.

Il consiglio comunale di Chieti ha approvato la delibera relativa alla prima variante specifica al Piano regolatore generale che comprende anche un piano di recupero del centro storico e la modifica della zonizzazione di due immobili della Asl sul colle. “Un atto puntuale e circoscritto, ma di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Approvata in consiglio comunale la prima variante specifica al Piano regolatore generale Leggi anche: Mascalucia si dota di un nuovo Piano regolatore: via libera del Consiglio comunale Leggi anche: A Napoli potranno aprire B&b all’Arenaccia, a Secondigliano e San Giovanni a Teduccio con la variante al Piano Regolatore La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Vercelli, il bilancio del Consiglio Comunale; Lunedì 29 dicembre in programma l'ultima seduta del 2025 per il Consiglio comunale; Consiglio comunale, il resoconto della seduta del 22 dicembre; Sì al Dup dell'ultimo Consiglio comunale del 2025. Cosenza, Franz Caruso attacca: «Intromissioni inaccettabili da forze esterne al Consiglio» - Il centrosinistra si compatta sul documento di previsione. corrieredellacalabria.it

Taggia: graduatorie nido, Iperceramica e P.S.I.R. al centro del consiglio comunale di fine anno - Seduta intensa e considerata “di fine anno ma non formale” a Taggia: diversi punti centrali per il futuro della cittadina sono stati approvati. rivieratime.news

Carrù dà voce ai giovanissimi: nasce il Consiglio comunale dei Piccoli - Approvata all'unanimità in Consiglio comunale l’iniziativa rivolta ai bambini di 4 e 5 anni, su impulso della scuola dell'infanzia ... cuneodice.it

La riforma del sistema portuale, recentemente approvata dal Consiglio dei Ministri e che istituisce Porti d’Italia Spa come perno della governance nazionale, solleva interrogativi sul futuro degli scali di Venezia e Chioggia. - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.