Mascalucia si dota di un nuovo Piano regolatore | via libera del Consiglio comunale
Il Consiglio comunale di Mascalucia ha approvato la revisione del Piano regolatore generale, segnando un passaggio storico per la comunità locale. Dopo trent'anni dall’ultimo strumento urbanistico vigente, il Comune si dota di un Prg aggiornato, rispondente alle mutate esigenze abitative. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
