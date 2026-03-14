A Cesena, il club ha deciso di esonerare l’allenatore Mignani e ha annunciato l’arrivo di Ashley Cole come nuovo tecnico. L’ex terzino di Arsenal, Chelsea e Roma si appresta a debuttare in questa veste, segnando la sua prima esperienza da allenatore principale. La scelta ha suscitato molta attenzione tra tifosi e addetti ai lavori.

Colpo di scena a Cesena, in coda a un pirotecnico 2-2 contro il Frosinone. Al termine della miglior partita degli ultimi due mesi, la proprietà americana del club bianconero ha deciso di esonerare Michele Mignani e di scegliere al suo posto un nome "esotico". Il nuovo allenatore del Cesena sarà Ashley Cole, ex terzino di Arsenal e Chelsea, ammirato in Italia anche con la maglia della Roma. Per Cole si tratterà del debutto assoluto da capo allenatore, dopo le esperienze nell'Under 21 inglese, nello staff del ct Carsley, e all'Everton, al fianco di un altro monumento come Lampard. Domenica mattina sarà annunciato ufficialmente dal Cesena e martedì sera debutterà a Mantova in un delicatissimo turno infrasettimanale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Clamoroso a Cesena: esonerato Mignani, arriva Ashley Cole. Per l'ex stella inglese prima volta in panchina

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