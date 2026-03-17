Il Cagliari sta valutando di anticipare il ritiro pre Napoli, con l’obiettivo di riunire la squadra e favorire un confronto tra i giocatori. La scelta non deriva da sanzioni o problemi disciplinari, ma si tratta di un’iniziativa per prepararsi al meglio alla fase conclusiva del campionato. La decisione sarà comunicata nelle prossime ore, senza ulteriori dettagli ufficiali al momento.

Uniti per ripartire. Venerdì il Cagliari ospiterà il Napoli di Antonio Conte in un clima delicato dopo la pesante sconfitta di Pisa (3-1 peraltro in superiorità numerica dal 37’), una gara che logicamente qualche strascico lo ha lasciato. E anche per questo la società avrebbe deciso di anticipare a domani sera il ritiro pre partita, dopo l’allenamento del pomeriggio. Nessun comunicato ufficiale e nessuna decisione punitiva, ma sembra semplicemente un modo per ritrovarsi tutti insieme e confrontarsi per arrivare allo sprint finale in tranquillità. Il Cagliari ha 30 punti in classifica e quindi un vantaggio di sei punti sulla terzultima, la Cremonese, con altre due squadre dietro, Fiorentina e Lecce. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Cagliari cerca la tranquillità: verso il ritiro anticipato pre Napoli.

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