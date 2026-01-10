La Tirabassi cerca i playoff Il Cvr un po’ di tranquillità

La Tirabassi mira ai playoff, mentre il Cvr si concentra sulla stabilità in classifica. La scena pallavolistica reggiana si riaccende con le squadre dei diversi campionati e gironi, molte delle quali hanno già disputato anticipi. Un momento di attenzione e impegno per le trenta formazioni della regione, che proseguono la stagione con obiettivi diversi ma sempre con l’obiettivo di migliorare e consolidare le proprie posizioni.

SERIE B. La Mo.Re Volley (20 punti), forte dei recenti successi a livello giovanile affronta Cisano (13) alle 20, al Pala Anderlini di Modena. Gara da vincere. SERIE B1. Un'altra partita molto importante è Fos CVR (13)-Montespertoli (16) che si gioca alle 20 alla palestra di Rivalta. Le fiorentine sono alla portata delle ragazze di Ghibaudi che in caso di vittoria da tre punti le raggiungerebbero. Se la Fos si guarda alle spalle, la Tirabassi & Vezzali (24) guarda ai possibili play-off e l'incontro odierno alle 20,30 a Forlì può confermare le ambizioni della truppa di Davide Baraldi.

Ama: a Montichiari è dura La Cvr cerca conferme Via ai playoff per l’Everton - E’ questo il primo week end "misto" della pallavolo reggiana, con squadre che tra Serie B, C e D cercano ancora la salvezza dalla regular season, altre dai play- ilrestodelcarlino.it

Tirabassi & Vezzali-Cvr, a Campagnola è derby - Giornata di pallavolo con un derby come gara clou, quello di B1 femminile tra la Tirabassi & Vezzali Campagnola e la Fos Cvr Reggio. ilrestodelcarlino.it

