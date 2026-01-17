La Juventus ha iniziato il ritiro a Cagliari in vista della sfida serale. Luciano Spalletti sta valutando l’adozione del modulo 4-2-3-1, lavorando con il team per preparare al meglio la partita. La squadra si sta concentrando sui dettagli tattici e sulla condizione fisica, in un contesto di preparazione mirata e senza particolari scossoni.

La Juventus è arrivata a Cagliari e ha avviato il ritiro pre-gara in vista del match serale, con Luciano Spalletti orientato a confermare il 4-2-3-1. Scelte quasi definite, gestione delle diffide e qualche ballottaggio ancora aperto compongono il quadro a poche ore dal fischio d’inizio. Arrivo e convocazioni: il gruppo bianconero è al completo. La Juventus ha ufficializzato l’elenco dei convocati, che comprende portieri, difensori, centrocampisti e soluzioni offensive utili a coprire tutte le esigenze del piano partita. Tra i nomi presenti figurano Michele Di Gregorio, Mattia Perin, Bremer, Federico Gatti, Manuel Locatelli, Francisco Conceição, Teun Koopmeiners, Kenan Y?ld?z, Pierre Kalulu, Vasilije Adži?, Khvicha Kosti?, Khephren Thuram, Fabio Miretti, Weston McKennie, Andrea Cambiaso, Jonathan David, Juan Cabal. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus a Cagliari, ritiro avviato: Spalletti verso il 4-2-3-1

Leggi anche: Juventus, avanti tutta su Spalletti: rinnovo avviato

Leggi anche: Juventus, parla Perin: “Ho meditato il ritiro, e su Spalletti…”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Allenamento Cagliari, lavori parziali per Mina verso la Juventus: il report - Allenamento Cagliari, oggi i rossoblù di Fabio Pisacane sono tornati subito in campo per preparare la partita che si giocherà all’Unipol Domus Il Cagliari non perde tempo. cagliarinews24.com