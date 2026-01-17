Juventus a Cagliari ritiro avviato | Spalletti verso il 4-2-3-1
La Juventus ha iniziato il ritiro a Cagliari in vista della sfida serale. Luciano Spalletti sta valutando l’adozione del modulo 4-2-3-1, lavorando con il team per preparare al meglio la partita. La squadra si sta concentrando sui dettagli tattici e sulla condizione fisica, in un contesto di preparazione mirata e senza particolari scossoni.
La Juventus è arrivata a Cagliari e ha avviato il ritiro pre-gara in vista del match serale, con Luciano Spalletti orientato a confermare il 4-2-3-1. Scelte quasi definite, gestione delle diffide e qualche ballottaggio ancora aperto compongono il quadro a poche ore dal fischio d’inizio. Arrivo e convocazioni: il gruppo bianconero è al completo. La Juventus ha ufficializzato l’elenco dei convocati, che comprende portieri, difensori, centrocampisti e soluzioni offensive utili a coprire tutte le esigenze del piano partita. Tra i nomi presenti figurano Michele Di Gregorio, Mattia Perin, Bremer, Federico Gatti, Manuel Locatelli, Francisco Conceição, Teun Koopmeiners, Kenan Y?ld?z, Pierre Kalulu, Vasilije Adži?, Khvicha Kosti?, Khephren Thuram, Fabio Miretti, Weston McKennie, Andrea Cambiaso, Jonathan David, Juan Cabal. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
