Golf | Åberg ancora in volo al Players Championship insegue Thorbjornsen

Da oasport.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ludvig Åberg torna in campo al Players Championship, dove si confronta con altri professionisti del golf. La sua presenza sul green è stata notata dopo un periodo di assenza, mentre cerca di seguire il ritmo di Thorbjornsen, che al momento guida la classifica. La competizione prosegue con i giocatori che tentano di migliorare i propri punteggi, in attesa degli sviluppi finali.

Se sia davvero tornato ancora non è dato saperlo, ma un fatto è certo: questo Ludvig Åberg era un po’ che non lo si vedeva. Ed è nel momento giusto che si rivede: lo svedese è in testa a 18 buche dal termine del Players Championship, e senz’altro per lui la prospettiva di vincere il torneo più importante del golf dopo i Major ha dell’allettante. Quest’oggi gli basta un -1 per tenersi davanti, aspettando le mosse degli altri. Quelle mosse arrivano da Michael Throbjornsen: per l’americano 8 posti guadagnati, -5 di giornata e -10 di score totale, a precedere il solo Cameron Young. Il connazionale è distante un unico colpo, ed è anche forse l’uomo che più di tanti sta ricercando nuova fiducia. 🔗 Leggi su Oasport.it

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