Il Bahrain Championship, alla sua terza edizione, si svolge al Royal Golf Club e vede la partecipazione di otto golfisti italiani. L’evento, sponsorizzato da Bapco Energies, rappresenta un’occasione importante per gli appassionati e gli atleti italiani di confrontarsi in una competizione di livello internazionale. La presenza di numerosi azzurri sottolinea l’interesse e l’impegno del nostro paese nel panorama golfistico mondiale.

Terza edizione per il Bahrain Championship, di scena al Royal Golf Club e quest’anno sponsorizzato dalla Bapco Energies. Continua lo spostamento in territorio asiatico del DP World Tour, che arriva dopo la vittoria di Patrick Reed al Dubai Desert Classic. L’americano ex top ten sarà in gara anche in questo contesto, nel quale cercherà un bis che sul tour europeo, quando ancora non era DP World Tour, non accade dall’ottobre 2017, quando Tyrrell Hatton vinse in fila Alfred Dunhill Links Championship e Open d’Italia. Siamo fuori dal contesto delle Rolex Series, quindi il campo partenti non gode, ovviamente, della presenza di tanti big quanti ne erano presenti a Dubai, ma nomi importanti se ne vedono comunque, dall’ex campione Major irlandese Padraig Harrington ai sudafricani Jayden Schaper e Dylan Frittelli. 🔗 Leggi su Oasport.it

Golf: tantissima Italia al Bahrain Championship, otto azzurri al via

Dal 11 al 14 dicembre, il DP World Tour torna a incantare con l'Alfred Dunhill Championship 2026, un evento di quattro giorni di grande golf al Royal Johannesburg Club.

