Uova di Pasqua e donazioni di sangue Ail in due piazze a Palermo con Linfa Rossa

Sabato 14 e domenica 15 marzo, Ail Palermo-Trapani Odv sarà presente in due piazze della città con il progetto Linfa Rossa Donatori Sangue Palermo Odv. Durante il fine settimana, verranno allestiti stand dedicati alla promozione della donazione di sangue e alla vendita di uova di Pasqua, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico su queste iniziative di solidarietà.

Torna in città il 14 e il 15 marzo la tradizionale iniziativa che sostiene la ricerca scientifica e i servizi di assistenza per i pazienti affetti da tumori Sabato 14 e domenica 15 marzo Ail Palermo-Trapani Odv sarà in piazza con Linfa Rossa Donatori Sangue Palermo Odv per un fine settimana dedicato alla solidarietà e alla cultura del dono. I volontari Ail saranno presenti in piazza Unità d’Italia e piazza Croci per promuovere la campagna delle uova di Pasqua Ail, tradizionale iniziativa che sostiene la ricerca scientifica e i servizi di assistenza per i pazienti affetti da tumori del sangue e che quest'anno si svolgerà nelle piazze delle province di Palermo e Trapani dal 19 al 22 marzo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

