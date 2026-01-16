Mobilitazione del Pd in città per la campagna referendaria contro la modifica della Costituzione

Il Partito Democratico si mobilita in città per sostenere la campagna referendaria contro la modifica della Costituzione. In meno di un mese, anche durante il periodo delle festività natalizie, sono state raccolte le firme necessarie per richiedere il referendum, opponendosi alla proposta del governo di apportare cambiamenti alla Carta fondamentale. Un gesto di partecipazione civica volto a tutelare i principi costituzionali.

“In pochissimo tempo, meno di un mese, e sotto le festività natalizie, sono state raggiunte le firme necessarie per richiedere il referendum per fermare la proposta del governo di cambiare la Costituzione. Proposta avanzata da Meloni e Nordio che non risolve in alcun modo i problemi della giustizia, ma attacca l’indipendenza dei giudici e la separazione dei poteri dello Stato. 500.000 firme che indicano una cosa molto chiara: le persone vogliono capire, partecipare, scegliere”. Lo scrive in una nota il Partito Democratico di Cesena. “Il Pd - si legge ancora - ha preso parte alla campagna referendaria, nonostante il governo provi a far finta di nulla, per difendere l’equilibrio dei poteri, l’indipendenza della giustizia, i diritti di ogni cittadino. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

