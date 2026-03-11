La segretaria generale della Fnsi ha commentato le dichiarazioni di Gratteri pubblicate sul Foglio, affermando di averle trovate significative. Ha sottolineato che le minacce rivolte al giornale sono in contrasto con l’articolo 21 della Costituzione, che tutela la libertà di stampa. La Fnsi ha espresso la propria posizione in merito, senza entrare in dettagli o giudizi.

“Ho letto le parole di Gratteri al Foglio e contro il Foglio e mi hanno colpito”, dice Alessandra Costante, segretaria generale della Federazione nazionale della stampa italiana (Fnsi). “Non si possono accettare violazioni all'articolo 21 della Costituzione neppure dai magistrati, neppure da un professionista come Gratteri che con le sue inchieste ha alzato il velo su molte operazioni della 'ndrangheta. È grave la minaccia 'tanto dopo il referendum con voi del Foglio faremo i conti, tireremo su una rete'. In Italia c'è una legge sulla diffamazione chiara: se uno si ritiene diffamato, querela. Punto. Le reti non attengono alla giurisprudenza... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La Fnsi contro Gratteri: le minacce al Foglio sono incompatibili con l’articolo 21 della Costituzione

