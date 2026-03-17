17 marzo Valditara celebra la Giornata dell' unità nazionale

Il 17 marzo, il ministro dell'Istruzione ha partecipato alle celebrazioni per la Giornata dell'unità nazionale. In questa occasione, ha condiviso un messaggio sui social media rivolto a studenti e cittadini. La giornata è stata segnata da eventi ufficiali e interventi pubblici, con l’obiettivo di ricordare l’importanza dell’unione tra le diverse comunità del paese.

Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, celebra la Giornata dell'unità nazionale. Lo fa anche attraverso un messaggio pubblicato sui social. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giuseppe Valditara (@valditaragiuseppe) "Oggi, 17 marzo, celebriamo la Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera - scrive il ministro - È una ricorrenza che ricorda la nascita dello Stato italiano e rende omaggio al Tricolore, simbolo dell'identità, della libertà e dell'unità della nostra Nazione. La scuola svolge un ruolo fondamentale nel custodire e trasmettere questa memoria, offrendo alle nuove generazioni l'opportunità di conoscere e riflettere sulla storia dell'Italia e sul significato dei simboli che rappresentano la nostra Repubblica". 🔗 Leggi su Iltempo.it

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