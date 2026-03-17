L’igiene orale non riguarda solo il tempo dedicato alla pulizia dei denti, ma anche gli strumenti e le tecniche usate. Spesso, anche chi si lava i denti regolarmente si trova di fronte a richieste di migliorare il metodo, soprattutto nelle zone più difficili da raggiungere. Un dentista può notare che, nonostante l’impegno quotidiano, ci sono aree che richiedono attenzione diversa o strumenti più adeguati.

Pensi di spazzolarti i denti benissimo da trent’anni, poi vai dal dentista e ti chiedono “ma qui dietro arrivi con lo spazzolino?” È successo a tutte almeno una volta e il problema non è quasi mai la motivazione, ma la tecnica. Si tende a premere troppo, a trascurare alcune zone, a finire troppo in fretta da un lato rispetto all’altro. È qui che gli spazzolini elettrici smart più tecnologici fanno la differenza rispetto alle generazioni precedenti: rilevano la pressione in tempo reale, mappano le zone già pulite e quelle saltate, correggono le abitudini sbagliate e tengono traccia dei progressi nel tempo. Scommettiamo che non conoscevi tutte queste innovazioni? Oral-B iO Series 10: la guida visiva senza smartphone. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Igiene orale: non è solo questione di tempo, ma di tecnologia

Articoli correlati

Leggi anche: Zelensky: ‘vinceremo, è solo questione di tempo’

Canzi: «Beccari esploderà, è solo questione di tempo. Mercato? Conta il logo della Juventus»di Mauro MunnoMax Canzi, tecnico della Juventus Women, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Sassuolo per 4-0 (inviato allo...

Philips Sonicare 6500 Review: Is This Smart Electric Toothbrush Worth It

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Igiene orale

Temi più discussi: Ictus e infarto, carie e gengiviti non trattate da bimbi aumentano (molto) il rischio da grandi; Una cattiva igiene orale da bambini aumenta il rischio di malattie cardiache da adulti; Idropulsori Dentali Migliori 2025: 10 Modelli per l'Igiene Dentale; Cure dentali gratis per i pazienti fragili: disegno di legge in commissione.

Giornata mondiale della salute orale: la prevenzione è la migliore alleata del sorrisoIl 20 marzo si celebra il World oral health day. Un’occasione per sensibilizzare i cittadini sull’importanza di prendersi cura della propria bocca attraverso una routine di igiene dentale semplice ed ... corriere.it

Ricerca Troppo zucchero infiamma le gengive anche con una buona igiene oraleLavarsi i denti con cura non basta sempre a prevenire le infiammazioni gengivali. Una revisione di studi clinici mostra che il consumo elevato di zuccheri aumenta il rischio di gengivite, indipendente ... bluewin.ch

Un programma di prevenzione odontoiatrica coinvolgerà gli alunni delle quinte primarie con incontri educativi e attività didattiche per diffondere la cultura dell’igiene orale e della prevenzione fin dall’infanzia - facebook.com facebook