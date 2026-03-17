Igiene orale | non è solo questione di tempo ma di tecnologia

Da dilei.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’igiene orale non riguarda solo il tempo dedicato alla pulizia dei denti, ma anche gli strumenti e le tecniche usate. Spesso, anche chi si lava i denti regolarmente si trova di fronte a richieste di migliorare il metodo, soprattutto nelle zone più difficili da raggiungere. Un dentista può notare che, nonostante l’impegno quotidiano, ci sono aree che richiedono attenzione diversa o strumenti più adeguati.

Pensi di spazzolarti i denti benissimo da trent’anni, poi vai dal dentista e ti chiedono “ma qui dietro arrivi con lo spazzolino?” È successo a tutte almeno una volta e il problema non è quasi mai la motivazione, ma la tecnica. Si tende a premere troppo, a trascurare alcune zone, a finire troppo in fretta da un lato rispetto all’altro. È qui che gli spazzolini elettrici smart più tecnologici fanno la differenza rispetto alle generazioni precedenti: rilevano la pressione in tempo reale, mappano le zone già pulite e quelle saltate, correggono le abitudini sbagliate e tengono traccia dei progressi nel tempo. Scommettiamo che non conoscevi tutte queste innovazioni? Oral-B iO Series 10: la guida visiva senza smartphone. 🔗 Leggi su Dilei.it

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