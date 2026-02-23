Zelensky | ‘vinceremo è solo questione di tempo’

Il presidente Zelensky afferma che Putin ha già avviato una terza guerra mondiale, spinta dalla sua volontà di espandersi. Secondo lui, il conflitto si intensifica con l’obiettivo di conquistare nuovi territori, e la questione principale resta come fermare questa avanzata. Zelensky ribadisce la sua convinzione: alla fine, vinceranno, anche se il percorso sarà difficile. La situazione rimane critica e in evoluzione, con il futuro ancora in bilico.

“Credo che Putin abbia già scatenato una Terza guerra mondiale. La domanda è quanti territori riuscirà a conquistare e come fermarlo. La Russia vuole imporre al mondo un diverso stile di vita e cambiare la vita che le persone hanno scelto per se stesse”. A dirlo è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un’intervista alla Bbc. La richiesta di cessione del Donetsk “non la considero semplicemente una questione di territorio. La vedo come un abbandono. E sono sicuro che dividerebbe la nostra società”, ha sottolineato Zelensky. Probabilmente, secondo il leader di Kiev, questa cessione soddisferebbe Putin “per un po’. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Zelensky: “L’Ucraina a un bivio, perdere la propria dignità o un partner chiave

