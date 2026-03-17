Durante gli Oscar 2026, Gwyneth Paltrow ha attirato l’attenzione con un abito avorio Giorgio Armani Privé caratterizzato da spacchi molto profondi. Le immagini del suo look sono diventate subito virali sui social media, dove il pubblico ha commentato in modo vario la scelta stilistica. La presenza dell’attrice sul tappeto rosso ha suscitato numerose discussioni online, con molti utenti che hanno condiviso opinioni diverse sul suo outfit.

Gwyneth Paltrow, 53 anni e una sicurezza disarmante, ha scelto un abito color avorio Giorgio Armani Privé su misura in seta. La silhouette a colonna senza spalline, impreziosita da cristalli delicati, avrebbe già potuto bastare per catturare gli sguardi dei fotografi. Ma gli spacchi laterali, profondissimi e vertiginosi, che lasciavano intravedere i trasparentissimi pantaloni in tulle sottostanti, hanno alzato il livello di audacia. A completare il look, décolleté Christian Louboutin, gioielli Tiffany & Co., collana in platino e oro con diamante giallo da 2 carati, orecchini e anello coordinati, e capelli biondi modellati in onde morbide, lasciati cadere con naturalezza sulle spalle. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - I vertiginosissimi spacchi di Gwyneth Paltrow agli Oscar: il web si scatena

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