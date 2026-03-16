Durante la cerimonia degli Oscar 2026, Gwyneth Paltrow ha sollevato l’abito per evitare di inciampare, ma il gesto ha causato uno scompiglio agli spacchi, visibile in un video diventato virale. L’attrice è stata protagonista di un imprevisto durante la serata, che ha attirato l’attenzione di molti spettatori e media online. L’incidente è stato ripreso e condiviso sui social network in breve tempo.

Anche i look più studiati al millimetro possono nascondere delle insidie. Durante la 98esima edizione dei premi Oscar, Gwyneth Paltrow è stata protagonista di un incidente hot che ha fatto rapidamente il giro del web. L’attrice cinquantatreenne, arrivata al Dolby Theatre per celebrare le nove candidature del film Marty Supreme (in cui interpreta Kay Stone), ha attirato l’attenzione non solo per la sua innegabile eleganza, ma anche per un imprevisto legato alle geometrie audaci del suo abito. Il video virale e la reazione imperturbabile. Per la notte degli Oscar, Paltrow ha scelto un abito bianco senza spalline di Giorgio Armani Privè, caratterizzato da profondissimi spacchi laterali che salivano fino alla parte superiore dell’addome, coperti solo da un leggerissimo strato di tessuto trasparente color carne e scintillante. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Si vede tutto, davvero imbarazzante”: incidente hot per Gwyneth Paltrow agli Oscar 2026, solleva l’abito per non inciampare ma gli spacchi la tradiscono – VIDEO

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