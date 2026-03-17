i tesori dei faraoni raccontati da zahi hawass dalle scuderie del quirinale al teatro argentina il 23 marzo 2026

Il 23 marzo 2026 alle ore 19, presso il Teatro Argentina di Roma, si terrà un evento dedicato ai tesori dei faraoni, con la partecipazione di Zahi Hawass. La presentazione si svolgerà anche alle Scuderie del Quirinale, coinvolgendo il pubblico in un racconto sulle missioni, i ritrovamenti e le storie legate all’antico Egitto. L'appuntamento si concentra sulla figura di Hawass e le sue esperienze nel settore.

MISSIONI, RITROVAMENTI E RETROSCENA I TESORI DEI FARAONI RACCONTATI DA ZAHI HAWASS DALLE SCUDERIE DEL QUIRINALE AL TEATRO ARGENTINA Roma, Teatro Argentina Lunedì 23 marzo 2026 – ore 19.00 La mostra Tesori dei Faraoni, in corso alle Scuderie del Quirinale, continua a registrare risultati straordinari: oltre 250.000 visitatori nei primi quattro mesi di apertura, e una proroga fino alla domenica 14 Giugno 2026. Un dato che colloca Tesori dei Faraoni come l’evento culturale più seguito della stagione romana e conferma il fascino senza tempo dell’antico Egitto alle Scuderie. Lunedì 23 marzo 2026 alle ore 19.00 il Teatro Argentina ospiterà Tesori dei Faraoni raccontati da Zahi Hawass, un incontro speciale con uno dei più celebri archeologi al mondo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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