Vacilla la Repubblica Islamica e Khamenei chiama all’unità l’Iran scosso dalle proteste

La Repubblica Islamica dell’Iran affronta una fase di instabilità, con proteste di vasta portata che coinvolgono il paese dal 2022. In questo contesto, il leader supremo Ali Khamenei ha invitato all’unità nazionale, cercando di rassicurare la popolazione e di contenere le tensioni. La situazione rimane delicata, con risposte governative che oscillano tra repressione e tentativi di dialogo, in un momento cruciale per il futuro dell’Iran.

La Repubblica Islamica dell'Iran è scossa dalla più forte ondata di proteste dal 2022 a oggi e nel cuore del tumulto, con una reazione governativa che alterna bastone e carota, oggi sono arrivate le parole della Guida Suprema Ali Khamenei alla nazione. Un appello unitario, rivolto ai protestanti nelle strade con parole nette:"Cari giovani, mantenete la vostra preparazione e la vostra unità", ha dichiarato l'Ayatollah. Le parole di Khamenei. "Una nazione unita sconfiggerà qualsiasi nemico", sottolinea Khamenei, aggiungendo che non permetterà che i protestanti solidarizzino con "agenti stranieri" coinvolti nel fomentare le rivolte e che Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, sbaglia a cercare di interferire nelle manifestazioni di piazza.

Iran, il discorso di Khamenei dopo 12 giorni di proteste - Iran, il discorso di Khamenei dopo 12 giorni di proteste in tutto il Paese: l'ayatollah punta il dito contro Trump. msn.com

Khamenei: 'Trump ha le mani sporche di sangue degli iraniani' - "Le sue mani sono sporche del sangue degli iraniani", ha detto Khamenei, accusando Trump di avere ordinato gli ... ansa.it

