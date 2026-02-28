Gli Stati Uniti e Israele hanno avviato un'operazione militare contro l'Iran, colpendo obiettivi a Teheran e in altre città. In risposta, la capitale della Repubblica islamica ha visto festeggiamenti nelle strade. Il presidente statunitense ha dichiarato che il leader iraniano Khamenei è morto e ha esortato i leader di Teheran a collaborare, altrimenti rischiano di morire.

È una giornata di guerra aperta in Medio Oriente. Stati Uniti e Israele hanno lanciato un’operazione congiunta contro l’Iran, colpendo siti militari e vertici politici e religiosi a Teheran e in altre città. "I bombardamenti pesanti e mirati continueranno, ininterrottamente per tutta la settimana o, per tutto il tempo necessario, a raggiungere il nostro obiettivo di pace in tutto il Medio Oriente e, in verità, nel mondo!". Lo ha detto Donald Trump su Truth. "Abbiamo sentito dire che molti membri delle Guardie Rivoluzionarie, dell'esercito e delle altre forze della sicurezza e della polizia non vogliono più combattere e cercano l'immunità da noi". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Attacco Usa-Israele all'Iran, Trump: "Khamenei è morto, i leader di Teheran collaborino o moriranno". Festa nelle strade della capitale della Repubblica islamica

Leggi anche: Attacco Usa-Israele all'Iran, «Khamenei è morto, Netanyahu ha visto la foto del corpo». Applausi nelle strade iraniane. Trump: «Il successore? Mi chiederanno chi vorrei....». Teheran colpisce Dubai

Leggi anche: Attacco Usa-Israele all'Iran, «Khamenei è morto, Netanyahu ha visto la foto del corpo». Applausi nelle strade iraniane. Trump: «Ho una grande idea sulla prossima leadership». Teheran colpisce Dubai

La flotta USA alle porte dell’Iran: Trump pronto a colpire un regime che sta crollando

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Attacco Usa Israele.

Temi più discussi: Attacco di Usa e Israele all'Iran, le immagini delle esplosioni a Teheran; Imminente conflitto Usa-Israele contro l’Iran. Axios: rischio guerra su larga scala; Iran-USA: negoziati e tamburi di guerra - ISPI; È iniziata la guerra all'Iran. Israele e Usa in azione, il regime risponde con i missili.

Usa-Israele, attacco all'Iran. Israele: «Morto Khamenei, le foto mostrate a Netanyahu». Missile di Teheran sul tetto di un palazzo a Tel Aviv, diversi feritiNel centro di Tel Aviv ci sono stati impatti diretti di missili iraniani che hanno colpito il tetto di un edificio residenziale. Nella strada stanno bruciando automobili e ci sarebbero diversi feriti, ... ilmattino.it

Attacco Usa-Israele a Iran. Israele annuncia il ritrovamento del corpo di Khamenei, Trump confermaGuterres al Consiglio Onu, rischio di una catena di eventi incontrollabili Stiamo assistendo a una grave minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali. L'azione militare comporta il rischio di i ... msn.com

+++ATTACCO USA-ISRAELE ALL’IRAN, STUDENTESSA DI POLICORO TRA GLI ITALIANI BLOCCATI A DUBAI+++ https://www.sassilive.it/cronaca/istituzioni-cronaca/attacco-usa-israele-alliran-studentessa-di-policoro-tra-gli-italiani-bloccati-a-dubai/ - facebook.com facebook

Esclusivo – Crosetto bloccato a Dubai: spazio aereo chiuso per l’attacco di Israele e Usa all’Iran x.com