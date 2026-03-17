Israele ha condotto recenti raid contro figure della milizia Basij in Iran, tra cui Gholamreza Soleimani e Ali Larijani. Le operazioni mirano a influenzare le dinamiche regionali e rappresentano un tentativo di cambiare strategia nei confronti del governo iraniano. Le azioni sono state eseguite con precisione e mirano a colpire obiettivi specifici, senza comunicazioni ufficiali che spieghino i motivi di queste operazioni.

Israele prova a cambiare passo in Iran. I raid chirurgici contro Ali Larijani e soprattutto Gholamreza Soleimani nascondono l'idea che sia arrivato il tempo di una nuova fase del conflitto. Il segnale arriva in particolare con la morte di Soleimani. L'ufficiale 61enne originario di Farsan era a capo della milizia paramilitare dei Basij. La forza creata nel 1979 dall'ayatollah e sotto le dipendenze dei pasdaran, per molto tempo è stata gestita come un corpo ausiliario. Chi sono i Basij e perché sono centrali per il regime. I Basij, letteralmente "combattenti volontari", sono stati impegnati nel corso della guerra tra Iran e Iraq, ma negli ultimi anni hanno funto da forza di sicurezza aggiuntiva, in particolare fornendo supporto nella tutela dell' ordine pubblico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - I raid per aizzare la piazza: cosa c’è dietro gli strike di Israele contro la milizia Basij in Iran

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