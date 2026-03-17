I raid per aizzare la piazza | cosa c’è dietro gli strike di Usa e Israele contro la milizia Basij

Gli Stati Uniti e Israele hanno condotto recenti raid contro obiettivi legati alla milizia Basij in Iran, colpendo in particolare figure come Ali Larijani e Gholamreza Soleimani. Questi attacchi mirano a influenzare le dinamiche politiche e militari nel paese, segnando una possibile svolta nelle operazioni nella regione. La sequenza di azioni si inserisce in un quadro di tensioni crescenti tra le potenze coinvolte.

Israele prova a cambiare passo in Iran. I raid chirurgici contro Ali Larijani e soprattutto Gholamreza Soleimani nascondono l'idea che sia arrivato il tempo di una nuova fase del conflitto. Il segnale arriva in particolare con la morte di Soleimani. L'ufficiale 61enne originario di Farsan era a capo della milizia paramilitare dei Basij. La forza creata nel 1979 dall'ayatollah e sotto le dipendenze dei pasdaran, per molto tempo è stata gestita come un corpo ausiliario. Chi sono i Basij e perché sono centrali per il regime. I Basij, letteralmente "combattenti volontari", sono stati impegnati nel corso della guerra tra Iran e Iraq, ma negli ultimi anni hanno funto da forza di sicurezza aggiuntiva, in particolare fornendo supporto nella tutela dell' ordine pubblico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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