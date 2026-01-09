Nathan Trevallion rompe il silenzio | I miei figli agitati e ansiosi Litigano tra di loro a Vasto
Nathan Trevallion, 51 anni, residente a Vasto, si è recentemente espresso riguardo alla situazione dei suoi figli, descrivendo comportamenti di agitazione e ansia. Con passaporto inglese e marito di Catherine Birmingham, affronta con preoccupazione le dinamiche familiari, in un contesto in cui i figli spesso si trovano coinvolti in litigi. La sua testimonianza offre uno sguardo sulla vita quotidiana di una famiglia con sfide emotive.
Nathan Trevallion, 51 anni, con passaporto inglese, è il marito di Catherine Birmingham e il padre dei loro tre figli. Che si trovano dal 20 novembre 2025 in una struttura di Vasto insieme alla madre. Trevallion parla oggi per la prima volta con La Stampa. Spiega di aver visto i bambini per un’ora nella giornata di ieri: «Sono tutti estremamente felici nel vedere che il loro papà è venuto a trovarli. Ci abbracciamo, ci baciamo con grande affetto. Ripeto loro continuamente che papà li adora». Poi dice che rispetto a quando vivevano nel bosco qualcosa è cambiato: «Sì, la loro incapacità di concentrarsi. 🔗 Leggi su Open.online
