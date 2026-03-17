Rob Edwards ha dichiarato che i Wolves continueranno a lottare fino alla fine del campionato, mentre la squadra cerca di uscire dalla fase difficile. La squadra ha ottenuto un pareggio per 2-2 contro il Brentford, mantenendo una lunga serie di risultati senza sconfitte. La notizia è stata diffusa questa mattina sul sito 101greatgoals, evidenziando la determinazione del team in questa stagione.

2026-03-17 00:41:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Rob Edwards ha detto che i Wolves “continueranno a combattere fino alla 38esima partita” mentre continuano la loro mini-rinascita con un pareggio per 2-2 in rimonta contro il Brentford. L’ultima squadra della Premier League ha raccolto sette punti nelle ultime tre partite per portare un po’ di positività a quella che è stata una stagione complessivamente deludente, e il modo della loro vivace rimonta a West London avrà mostrato ai tifosi che non intendono rinunciare alla stagione senza combattere. I Wolves restano a 12 punti dalla salvezza, ma Edwards dice che i giocatori devono continuare a combattere fino alla fine della stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - I lupi “continueranno a combattere”, dice Edwards, mentre la striscia di imbattibilità continua

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