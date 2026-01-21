Le recenti notizie indicano che il Tottenham Hotspur potrebbe essere prossimo a cambiare guida tecnica, con l’allenatore Thomas Frank alle prese con un momento difficile. Dopo sei mesi senza incidenti, la situazione sembra complicarsi, alimentando voci di un possibile cambio in panchina. Questa situazione apre nuovi scenari per il club, mentre si valuta la direzione futura e le strategie per migliorare le prestazioni.

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Il Tottenham Hotspur potrebbe presto cercare il prossimo allenatore, visto che sei mesi senza incidenti con Thomas Frank svaniscono. Lo ha rivelato il giornalista David Ornstein Sport della NBC recentemente che Frank abbia perso il lavoro nel nord di Londra è una questione di “quando e non se”. All’allenatore danese è stata comunicata la prossima partita contro il club Borussia Dortmund, ma oltre a ciò il suo futuro è incerto. Potrebbe piacerti Scommesse sul prossimo allenatore del Tottenham Hotspur. Xavi è tra gli attuali favoriti per sostituire Frank (Credito immagine: Getty Images) Il vice allenatore recentemente assunto, John Heitinga, è uno dei nomi che spuntano come potenziale interim grazie alla sua vasta esperienza nelle configurazioni della Premier League. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Le prossime probabilità dell'allenatore del Tottenham Hotspur mentre Thomas Frank continua a combattere ma il danese è sull'orlo del licenziamento

L’allenatore del Tottenham, Thomas Frank, è ricercato dal Crystal PalaceIl Crystal Palace si prepara a offrire a Thomas Frank, attuale allenatore del Tottenham, il ruolo di manager al Selhurst Park, secondo quanto riportato da Football Insider.

Leggi anche: Il Tottenham è una polveriera: i giocatori ignorano Thomas Frank mentre escono da campo

