Milan la striscia di imbattibilità sale a quota 23 | nel mirino Pioli e Capello
Il Milan di Massimiliano Allegri ha raggiunto la ventesima partita senza sconfitte, un record che mette sotto pressione i dirigenti, tra cui Pioli e Capello. La lunga serie di risultati positivi ha attirato l’attenzione anche dei tifosi, che sperano di vedere la squadra continuare così. La squadra rossonera si prepara alla prossima sfida, consapevole di aver superato un momento difficile con grande determinazione.
Il Milan rimane imbattuto in campionato e non ha nessuna intenzione di interrompere la striscia positiva. L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' dedica un lungo articolo al Diavolo di Massimiliano Allegri e ai numeri che certificano il grande lavoro del tecnico livornese e del suo staff. Come ricorda la 'Rosea', Max ha completamente ribaltato il Milan. In estate ha preso una squadra arrivata ottava lo scorso campionato e l'ha riportata ad essere competitiva sin da subito. Vero che il discorso Scudetto è complicato, ancor di più dopo la vittoria dell'Inter contro la Juventus, ma il ritorno in Champions League è più che una speranza. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Milan-Lecce, Allegri punta ai 20 risultati consecutivi senza sconfitta: nel mirino Capello
Stasera, nel match tra Milan e Lecce, Massimiliano Allegri potrebbe raggiungere un record di 20 risultati consecutivi senza sconfitte, un risultato che non si verificava dai tempi di Fabio Capello.
Primavera, il Milan perde contro il Torino: la striscia di imbattibilità in campionato si interrompe
Il Milan Primavera interrompe la propria serie di risultati positivi, sconfitta 1-0 dal Torino grazie a un gol di Zeppieri.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Come ai tempi di Capello... Imbattuto da 22 partite, è un Milan da record; Roma e Milan non si fanno male nella corsa Champions BordoCam; Hurrà Fiorentina contro il Milan, sorride pure il Como. Colpo salvezza della Ternana: 3-1 al Genoa; La lunga marcia del Milan verso il Derby della Madonnina.
Borghi evidenzia: Il Milan ha una quantità enorme di punti in più rispetto alle previsioniNel suo canale YouTube, Borghi ha parlato della partita di Pisa di venerdì sera, analizzando prestazione generale e dei singoli. Di seguito alcuni estratti: Il Milan dopo la pausa ... milannews.it
Il Milan vince a Pisa 2-1 e Allegri elogia Modric per la sua umiltà straordinariaIl Milan di Massimiliano Allegri continua a sorprendere con una striscia di risultati utili consecutivi che lo proiettano verso nuovi traguardi, mantenendo viva la competizione in Serie A. Il Milan di ... notiziemilan.it
«PRIMAVERA, IL MILAN RIALZA LA TESTA! PERERA E DOMNITEI ESPUGNANO GENOVA: INTERROTTA LA STRISCIA NEGATIVA, AGGANCIO AL GRIFONE COMPIUTO!» #MilanPrimavera #SettoreGiovanile #Perera #Domnitei #GenoaMilan #Re facebook
#Milan imbattuto da agosto: la striscia positiva sale a 23 partite x.com