Milan la striscia di imbattibilità sale a quota 23 | nel mirino Pioli e Capello

Il Milan di Massimiliano Allegri ha raggiunto la ventesima partita senza sconfitte, un record che mette sotto pressione i dirigenti, tra cui Pioli e Capello. La lunga serie di risultati positivi ha attirato l’attenzione anche dei tifosi, che sperano di vedere la squadra continuare così. La squadra rossonera si prepara alla prossima sfida, consapevole di aver superato un momento difficile con grande determinazione.

Il Milan rimane imbattuto in campionato e non ha nessuna intenzione di interrompere la striscia positiva. L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' dedica un lungo articolo al Diavolo di Massimiliano Allegri e ai numeri che certificano il grande lavoro del tecnico livornese e del suo staff. Come ricorda la 'Rosea', Max ha completamente ribaltato il Milan. In estate ha preso una squadra arrivata ottava lo scorso campionato e l'ha riportata ad essere competitiva sin da subito. Vero che il discorso Scudetto è complicato, ancor di più dopo la vittoria dell'Inter contro la Juventus, ma il ritorno in Champions League è più che una speranza.

Stasera, nel match tra Milan e Lecce, Massimiliano Allegri potrebbe raggiungere un record di 20 risultati consecutivi senza sconfitte, un risultato che non si verificava dai tempi di Fabio Capello.

Il Milan Primavera interrompe la propria serie di risultati positivi, sconfitta 1-0 dal Torino grazie a un gol di Zeppieri.

