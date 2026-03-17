L’Ort si esibisce nei cenacoli, dove i commensali hanno appena terminato di condividere pane e vino. Nei luoghi dell’ascolto, le sinfonie più note vengono riprodotte mentre i partecipanti sono ancora seduti attorno alla tavola. La scena si svolge in ambienti raccolti e intimi, creando un rapporto diretto tra musica e pubblico. Le esecuzioni si svolgono subito dopo il pasto, nel momento di massimo coinvolgimento.

Ai piedi di una tavola, dove i tredici commensali hanno appena finito di assaggiare il pane e il vino, suonano ora le sinfonie più belle di sempre. È così che gli affreschi dell’Ultima Cena del Perugino, di Andrea del Sarto, del Ghirlandaio e di Andrea del Castagno fanno da sfondo alle melodie di Mozart, Berio, Beethoven e Haydn. Un connubio tra musica e pittura che l’Orchestra della Toscana fa diventare vivo grazie a ’I luoghi dell’ascolto’ la nuova rassegna concertistica promossa dalla Direzione regionale Musei nazionali della Toscana, in collaborazione con la Fondazione Orchestra Regionale Toscana e con il sostegno del Mic, che si svolge nei refettori affrescati di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ecco i luoghi dell’ascolto. L’Ort suona nei cenacoli

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