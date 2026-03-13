I Jalisse sono stati ufficialmente ammessi a partecipare alla nuova edizione di Canzonissima, dopo aver ricevuto il via libera dopo numerosi rifiuti che avevano ricevuto in passato per il ritorno al Festival di Sanremo. La loro presenza è stata confermata e si preparano ora a prendere parte alla trasmissione.

Dopo i 29 no incassati per tornare al Festival di Sanremo, i Jalisse riescono ad ottenere il sì per partecipare alla nuova edizione di Canzonissima. Il duo formato da Fabio Ricci e Alessandra Drusian fa parte della lista dei cantanti scelti da Milly Carlucci per il nuovo show, al via su Rai 1 sabato 21 marzo 2026 contro il Serale di Amici. I Jalisse completano – per ora – il cast di Canzonissima, con Milly Carlucci che mette in gara le canzoni e non i cantanti, così da giustificare la presenza di alcuni per tutte le puntate e altri solo per alcune (Paolo Jannacci, ad esempio, prenderà parte a un solo sabato sera). In ciascuno dei sei appuntamenti previsti ci sarà un tema specifico e non sono esclusi innesti di cantanticanzoni in corso d’opera. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Anche i Jalisse a Canzonissima

