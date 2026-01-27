Da Re Sole a Top Gun, il siparietto tra Starmer e Macron sugli occhiali da sole ha riscosso grande attenzione sui social. La discussione si è concentrata sul restyling del look e sulle ironiche rivisitazioni, evidenziando come i dettagli possano catturare l’interesse pubblico e generare conversazioni online. Un episodio che dimostra come l’immagine e i piccoli gesti possano diventare protagonisti nel contesto politico e mediatico.

Sarà per merito di specchi e riflessi. Sarà per il restyling del look e tutte le misteriosi ipotesi che hanno scatenato, ma a giudicare dal successo imprenditoriale del marchio Made in Italy e dalle continue rivisitazioni ironiche sul tema (leggi: sfottò), con quelle lenti azzurrate forse Monsieur le President ci ha visto lungo: nessuno ha parlato di lui così tanto intensamente – e con tante e tali diverse declinazioni e intonazioni sul tema – come da quando l’inquilino dell’Eliseo ha iniziato a sfoggiare quell’eclettico modello di occhiali da sole. Starmer prende in giro Macron versione Top Gun. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Da Re Sole a Top Gun, Starmer sfotte Macron sugli occhiali e il siparietto dilaga sui social (video)

Durante il World Economic Forum di Davos, Emmanuel Macron ha attirato l’attenzione con il suo look, indossando occhiali da sole specchiati che hanno suscitato commenti sui social.

Gli occhiali da sole indossati da Emmanuel Macron al Forum di Davos stanno attirando l'attenzione.

