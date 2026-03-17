I fuori sede in piazza per chiedere di votare

Venerdì 20 marzo, a Roma e Milano, due flash mob si sono svolti per chiedere di poter votare anche ai fuori sede. Le manifestazioni hanno coinvolto persone che vivono lontano da casa e vogliono esercitare il loro diritto di voto. I partecipanti hanno espresso la richiesta di essere inclusi nelle operazioni elettorali, portando in piazza cartelli e bandiere per sensibilizzare l'opinione pubblica.

In piazza per chiedere di poter votare. Due flash mob, venerdì 20 marzo, a Roma e Milano, per difendere il diritto al voto anche dei fuori sede. La mobilitazione arriverà a due giorni dal referendum sulla giustizia e viene organizzata da The Good Lobby, Will Media e la Rete Voto fuorisede per chiedere al Parlamento di approvare la proposta di legge di iniziativa popolare che punta a tutelare il voto dei fuori sede. In piazza verrà allestito un finto seggio elettorale per ribadire l’importanza del messaggio, tanto più rilevante a pochi giorni dal referendum sulla giustizia che rischia però “di escludere dall’esercizio del diritto fondamentale al voto ancora una volta milioni di cittadine e cittadini”, come sottolineano i promotori in una nota. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - I fuori sede in piazza per chiedere di votare Articoli correlati C'è un unico modo per votare fuori sede al referendumLe iniziative di singoli partiti politici per permettere a migliaia di cittadini lontani dalla propria residenza di poter esprimere un voto: solo Avs... Migliaia di fuori sede a Forlì non potranno votare al referendum, il comitato del No trova un metodo“Noi diciamo No a questa esclusione e offriamo ai fuori sede la possibilità di votare. Whites Can Dance Too | Part 3 - Chapter (6-14) | Kalaf Epalanga | Audiobook Tutti gli aggiornamenti su fuori sede Temi più discussi: C’è un modo per aggirare il limite del voto fuorisede; Vivi fuori sede e vuoi votare? Diventa rappresentante di lista al Referendum del 22 e 23 marzo; Come funziona il voto per i fuori sede al referendum sulla giustizia: il no in Italia, l'eccezioni (per l'estero) e un modo per votare comunque; Sono fuorisede, voglio votare al referendum. Come funziona il voto per i fuori sede al referendum sulla giustizia: il no in Italia, l'eccezioni (per l'estero) e un modo per votare comunqueContrariamente a quanto accaduto nelle ultime consultazioni, il voto a chi lavora o studia lontano da casa è stato negato. Cosa accade in Europa, la raccolta di firme, le spiegazioni del governo ... corriere.it Come possono votare i fuorisede al Referendum sulla Giustizia 2026: le opzioni aperte dalle opposizioniC’è ancora una possibilità per i fuori sede che vogliono votare al referendum giustizia 2026. Diversi partiti come Avs, Azione, Pd, M5S e Radicali hanno aperto le iscrizioni come rappresentanti di lis ... fanpage.it A proposito di #Referendum (in questi giorni na capa tanta) tra voi c'è qualcuno che non andrà a votare perché si trova Fuori Sede - facebook.com facebook Il governo apre il voto fuori sede quando gli conviene e lo richiude quando non conviene: ma un diritto costituzionale non si concede a intermittenza. Serve una misura strutturale: semplice, accessibile e stabile, con strumenti permanenti per chi studia o lavora x.com