C' è un unico modo per votare fuori sede al referendum

Per il referendum costituzionale sulla giustizia che si terrà il 22 e 23 marzo, il governo Meloni ha deciso di non consentire ai cittadini fuori sede di votare. Questa scelta esclude la possibilità di esercitare il diritto di voto a chi risiede in altre città o regioni rispetto a quella di iscrizione elettorale. La modalità di voto prevista rimane unica e si svolge esclusivamente nel luogo di iscrizione.

Le iniziative di singoli partiti politici per permettere a migliaia di cittadini lontani dalla propria residenza di poter esprimere un voto: solo Avs ha registrato 8.000 contatti. Come funziona il metodo Per il prossimo referendum costituzionale sulla giustizia del 22 e 23 marzo il governo Meloni non ha previsto la possibilità di far votare i "fuorisede". È una parte corposa dell'elettorato che non potrà esercitare il proprio diritto al voto: sono in circa 5 milioni infatti che per motivi di lavoro, studio o salute vivono in un comune diverso da quello di residenza. Tuttavia, c'è un modo per dare ai fuorisede la possibilità di votare. 🔗 Leggi su Today.it

Migliaia di fuori sede a Forlì non potranno votare al referendum, il comitato del No trova un metodo

