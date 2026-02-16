Migliaia di fuori sede a Forlì non potranno votare al referendum il comitato del No trova un metodo

A Forlì, migliaia di studenti e lavoratori fuori sede non potranno partecipare al voto del referendum, perché non hanno ricevuto la nomina come rappresentanti di lista. Di fronte a questa situazione, il comitato del No ha proposto di coinvolgere direttamente gli elettori non residenti, invitandoli a farsi nominare per rappresentare le loro liste. Alcuni studenti universitari, in particolare, stanno già valutando questa possibilità, per poter comunque esprimere la loro opinione sulla riforma della magistratura.

"Noi diciamo No a questa esclusione e offriamo ai fuori sede la possibilità di votare. A Forlì, a Cesena come in tutta Italia" Appello agli elettori non residenti, come per esempio gli studenti universitari, a farsi nominare come rappresentanti di lista, dando così loro la possibilità di votare al prossimo referendum sulla riforma della magistratura. Nella sola Forlì, per esempio, potrebbero votare in città fino a 864 persone non residenti, 792 a Cesena e, in generale, 3.096 in tutta la provincia. La disponibilità arriva dal Comitato locale per il No, guidato dall'ex magistrato Carlo Sorgi: "Ai rappresentanti di lista non sarebbe richiesto alcun impegno, se non una presenza simbolica.