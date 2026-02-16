Duran Duran | Tour 2026 tra storia e musica tre tappe uniche in Italia | Verona Caserta e Codroipo

I Duran Duran annunciano il loro tour 2026 in Italia, portando sul palco tre spettacoli che uniscono musica e storia. La band britannica ha scelto Verona, Caserta e Codroipo per le date estive, attirando fan da tutta la penisola. Il primo concerto si terrà il 7 luglio all’Arena di Verona, seguito il 9 luglio alla Reggia di Caserta, e infine l’11 luglio a Villa Manin di Codroipo. Questi eventi promettono di riempire le piazze di energia e di creare un forte impatto sul turismo locale.

Duran Duran, Estate Italiana: Tre Concerti tra Storia, Musica e un Indotto Turistico Atteso. I Duran Duran portano la loro energia sul palco italiano con tre concerti a luglio 2026: il 7 luglio all’Arena di Verona, il 9 luglio nella Reggia di Caserta e l’11 luglio a Villa Manin a Codroipo. L’iconica band britannica, con oltre quattro decenni di carriera e più di 100 milioni di dischi venduti, si esibirà in alcune delle location più prestigiose d’Italia, promettendo un’esperienza musicale unica e un significativo impatto sul turismo locale. Un Tour tra le Eccellenze Italiane: Verona, Caserta e Codroipo.🔗 Leggi su Ameve.eu Musica, i Duran Duran tornano in Italia: tre concerti-evento tra Verona, Caserta e Villa Manin I Duran Duran tornano in Italia per tre concerti, un fatto che entusiasma i fan italiani dopo anni di assenza dal nostro territorio. Duran Duran in concerto a Villa Manin l’11 luglio 2026: unica data friulana del tour italiano I Duran Duran si esibiranno a Villa Manin l’11 luglio 2026, portando in Friuli il loro tour italiano, a causa di un concerto organizzato nella storica location di Codroipo. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Tour Transalp 2026: 750 km in 7 giorni, ecco le tappe e le altimetrie; Sanremo 2026, dai co-conduttori a tutti gli ospiti: le novità di Carlo Conti; Tutto quello che c'è da sapere sul calendario della Paris Fashion Week autunno inverno 2026 2027; Sanremo 2026, Carlo Conti fa il colpaccio: in arrivo una cantante internazionale!. Duran Duran, tre concerti in Italia nell’estate 2026: ecco le dateDuran Duran in Italia nel 2026: date, storia, successi e album principali del gruppo inglese tra pop, video musicali e tournée. musicletter.it I Duran Duran tornano in Italia nel 2026: dai biglietti alla scaletta, tutto sui concertiI Duran Duran torneranno in Italia nel 2026 per tre imperdibili concerti: scopri le date, come acquistare i biglietti, i prezzi e la possibile scaletta dei live. tag24.it I Duran Duran tornano in Italia in estate. Il 7 luglio Arena di Verona, 9 Reggia di Caserta, 11 Villa Manin a Codroipo (UD) L'estate italiana si prepara ad accogliere i Duran Duran, che annunciano tre concerti in tre tra le location più suggestive del Paese: il 7 lug - facebook.com facebook