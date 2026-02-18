I Duran Duran tornano in Italia con tre concerti evento in tre location iconiche | Arena di Verona Reggia di Caserta Villa Manin

I Duran Duran arriveranno in Italia per tre concerti, portando la loro musica in tre location famose: l’Arena di Verona, la Reggia di Caserta e Villa Manin. La band britannica ha scelto ambienti unici per esibirsi, attirando fan da tutta la penisola. I concerti si terranno durante l’estate, con il pubblico pronto a vivere un’esperienza musicale indimenticabile. La scelta di queste location dimostra l’attenzione dei Duran Duran per ambienti storici e suggestivi. I biglietti sono già in vendita e l’attesa cresce.

L’estate italiana si prepara ad accogliere una delle band più iconiche e influenti della storia della musica: i Duran Duran annunciano tre straordinari concerti nel nostro Paese, in tre tra le location più suggestive e prestigiose d’Italia. Il 7 luglio all’Arena di Verona, il 9 luglio nella maestosa cornice della Reggia di Caserta (unica data al centro sud Italia, in piazza Carlo di Borbone) e l’11 luglio a Villa Manin a Codroipo. Il pubblico italiano avrà l’opportunità di vivere tre serate uniche, dove l’energia e il carisma di una band leggendaria incontreranno scenari di incomparabile bellezza. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - I Duran Duran tornano in Italia con tre concerti evento in tre location iconiche: Arena di Verona, Reggia di Caserta, Villa Manin Musica, i Duran Duran tornano in Italia: tre concerti-evento tra Verona, Caserta e Villa ManinI Duran Duran tornano in Italia per tre concerti, un fatto che entusiasma i fan italiani dopo anni di assenza dal nostro territorio. I Duran Duran tornano in Italia, tre show estivi in location iconicheI Duran Duran tornano in Italia dopo cinque anni, portando tre spettacoli estivi in location celebri come Firenze, Milano e Roma. Duran Duran - Baloise Session 2025 - ARTE Concert Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: I Duran Duran in Italia a luglio con tre concerti; I Duran Duran tornano in Italia: tre date a Verona, Caserta e Udine; I Duran Duran tornano in Italia: concerto-evento alla Reggia di Caserta; I Duran Duran il 9 luglio 2026 alla Reggia di Caserta: è la prima volta che suonano in Campania. I Duran Duran tornano in Italia nel 2026: dai biglietti alla scaletta, tutto sui concertiI Duran Duran torneranno in Italia nel 2026 per tre imperdibili concerti: scopri le date, come acquistare i biglietti, i prezzi e la possibile scaletta dei live. tag24.it I Duran Duran tornano in Italia: un concerto imperdibile all'Arena di VeronaI Duran Duran tornano in Italia con tre concerti-evento che promettono di segnare l’estate musicale del 2026. La band britannica, tra le più influenti e riconoscibili della scena internazionale dagli ... veronasera.it Duran Duran live alla Reggia di Caserta: una notte destinata a fare la storia. facebook UNICO APPUNTAMENTO NEL SUD ITALIA I Duran Duran tornano in Italia in estate: tappa anche alla Reggia di Caserta #musica #duranduran #reggiacaserta x.com